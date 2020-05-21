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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Başkanı açıkladı! Hakemler kampa giriyor

MHK Başkanı açıkladı! Hakemler kampa giriyor

'in 'da başlayacağının açıklanmasının ardından kulüpler takım antrenmanlarına start verirken, gözler hakemlere çevrilmişti. Başkanı , hakemlerin de yakın zamanda kampa gireceğini açıkladı. İşte detaylar...

'e verilen corona virüsü arasının ardından maçların 'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından takımlar idmanlara başlarken, hakemlerin de ne zaman çalışmalara start vereceği merak ediliyordu. Başkanı , hakemlerle ilgili çalışmaların da başladığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, (MHK), 12 Haziran'da başlayacak maçlardan önce hakemleri kampa almayı planlıyor.

Süper Lig hakemleri sezon başlangıcına kadar hem virüsten korunacak hem de fiziksel olarak maçlara hazırlanacak. Hakemlerin kampta ayrı odalarda kalıp sosyal mesafe kurallarına göre çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

"RİVA'DA KAMP HAZIRLIĞIMIZ VAR"

MHK Başkanı Zekeriya Alp hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, "12 Haziran'dan önce hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz. Kamp süresi henüz belli değil. Bir hafta ya da 10 gün olabilir. Yaklaşık 140 hakemimizin Riva'da kampa girmesi yönünde bir hazırlığımız var" ifadesini kullandı.

  1. 21.05.2020
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