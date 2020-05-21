MHK Başkanı açıkladı! Hakemler kampa giriyor

Süper Lig'e verilen corona virüsü arasının ardından maçların 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından takımlar idmanlara başlarken, hakemlerin de ne zaman çalışmalara start vereceği merak ediliyordu. MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakemlerle ilgili çalışmaların da başladığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK), 12 Haziran'da başlayacak maçlardan önce hakemleri kampa almayı planlıyor.

Süper Lig hakemleri sezon başlangıcına kadar hem virüsten korunacak hem de fiziksel olarak maçlara hazırlanacak. Hakemlerin kampta ayrı odalarda kalıp sosyal mesafe kurallarına göre çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

"RİVA'DA KAMP HAZIRLIĞIMIZ VAR"

MHK Başkanı Zekeriya Alp hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, "12 Haziran'dan önce hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz. Kamp süresi henüz belli değil. Bir hafta ya da 10 gün olabilir. Yaklaşık 140 hakemimizin Riva'da kampa girmesi yönünde bir hazırlığımız var" ifadesini kullandı.