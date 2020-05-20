Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig Takım Doktorları ile toplanarak bilgilendirme amaçlı bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.
İşte o açıklama...
TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları ile, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak.
- 20.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF'den flaş açıklama! "Süper Lig ve 1. Lig..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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