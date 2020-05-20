TFF'den flaş açıklama! "Süper Lig ve 1. Lig..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'den flaş açıklama! " ve 1. Lig..."

TFF'den flaş açıklama! "Süper Lig ve 1. Lig..."

'ndan flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. , ve TFF 1. ile toplanarak bilgilendirme amaçlı bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

İşte o açıklama...

, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs günü saat 11.00'de Süper ile, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

  1. 20.05.2020
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