TFF açıkladı! Kulüpler Birliği Vakfı ile flaş görüşme
Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Kulüpler Birliği Vakfı ile videokonferans yöntemi aracılığıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00'te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak. Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" ifadeleri yer aldı.
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 16:23
- TFF açıkladı! Kulüpler Birliği Vakfı ile flaş görüşme
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF açıkladı! Kulüpler Birliği Vakfı ile flaş görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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