TFF açıkladı! Kulüpler Birliği Vakfı ile flaş görüşme - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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açıkladı! ile flaş görüşme

TFF açıkladı! Kulüpler Birliği Vakfı ile flaş görüşme

, Çarşamba günü (yarın) ile videokonferans yöntemi aracılığıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu.

ile , yarın saat 14.00'te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak. Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" ifadeleri yer aldı.

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 16:23
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