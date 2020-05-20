Galatasaraylı Feghouli'den Eyüp Sultan Camii'ne ziyaret

Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den Ramazan ayına özel ve anlamlı hareket... Müslüman yıldız, sosyal medya hesabından Eyüp Sultan Camii'ne yaptığı ziyareti paylaştı.

Sarı kırmızılıların Cezayirli yıldızının paylaştığı görseller şu şekilde;