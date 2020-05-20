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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaraylı Feghouli'den 'ne ziyaret

Galatasaraylı Feghouli'den Eyüp Sultan Camii'ne ziyaret

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı , 'nın son günlerinde anlamlı bir harekette bulundu. Sarı kırmızılı futbolcu, 'ni ziyaret etti.

Galatasaraylı 'den Ramazan ayına özel ve anlamlı hareket... Müslüman yıldız, sosyal medya hesabından 'ne yaptığı ziyareti paylaştı.

Sarı kırmızılıların Cezayirli yıldızının paylaştığı görseller şu şekilde;

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 18:24
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