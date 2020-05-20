Galatasaraylı Feghouli'den Eyüp Sultan Camii'ne ziyaret
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Ramazan Ayı'nın son günlerinde anlamlı bir harekette bulundu. Sarı kırmızılı futbolcu, Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti.
Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den Ramazan ayına özel ve anlamlı hareket... Müslüman yıldız, sosyal medya hesabından Eyüp Sultan Camii'ne yaptığı ziyareti paylaştı.
Sarı kırmızılıların Cezayirli yıldızının paylaştığı görseller şu şekilde;
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 18:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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