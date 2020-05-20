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Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de ve dünyada majör liglere ara verilirken, bu esnada futbol takımları transfer için çalışmalarına başladı... Futbolun durdurulmasının ardından kulüpler, önceliğini maliyeti düşük veya bonservissiz isimlere verirken, sürpriz iddialar da gündeme gelmeye devam etti. Bu iddiaların son halkası Güney Amerika'dan geldi! Buna göre yakın gelecekte Arda Turan ve Zlatan Ibrahımovic, takım arkadaşı olabilir! İşte detaylar...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





