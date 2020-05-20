Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de ve dünyada majör liglere ara verilirken, bu esnada futbol takımları transfer için çalışmalarına başladı... Futbolun durdurulmasının ardından kulüpler, önceliğini maliyeti düşük veya bonservissiz isimlere verirken, sürpriz iddialar da gündeme gelmeye devam etti. Bu iddiaların son halkası Güney Amerika'dan geldi! Buna göre yakın gelecekte Arda Turan ve Zlatan Ibrahımovic, takım arkadaşı olabilir! İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:42
Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) futbol endüstrisini de durma noktasında getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Yaşanan bu süreç içerisinde kulüpler herhangi bir gelir elde edemezken, giderleri yükselmiş ve ödeme planlarında sorunlar yaşamaya başlamıştı.

Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Corona virüsü (koronavirüsü) etkileri zamanla azalmaya ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke normalleşmeye gitse de, yaşanan mali kayıpların önüne geçilebilmesi kısa vadede zor gözüküyor.

Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Bu sebeple kulüpler, gelecek sezon için yatırımlarında bonvervissiz veya maliyeti düşük isimlere yöneliyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten kulüplerden birinin de Arjantin devi Boca Juniors olduğu ifade edildi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertlilerin, transfer için listesine sürpriz isimler aldığı kaydedildi.

Transferle dev buluşma! ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Rpp.pe adlı internet sitesi, şu anda Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den sürpriz isimlere yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. İşte yapılan o liste...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA