2020 MLS All-Star için iptal kararı! Corona virüsü...
ABD MLS (Amerikan Birinci Futbol Ligi) ekiplerinde forma giyen en iyi futbolculardan oluşan karma takım ile bir dünyaca ünlü bir futbol takımının karşı karşıya geldiği All-Star mücadelesinin, corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl iptal edildiği resmen duyuruldu.
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) top koşturan en iyi futbolcuların bir uluslararası takıma karşı mücadele ettiği All-Star maçı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) forma giyen en iyi oyuncularla Los Angeles'ta karşılaşacakları 2020 MLS All-Star maçının iptal edildiği duyuruldu.
İptal kararının 12 Mart'ta askıya alınan MLS'nin devam edebilmesi için daha fazla uygun zamanın açılması olduğu belirtildi.
All-Star maçının yanı sıra, yine MLS ile Liga MX ekipleri arasında yapılan Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası (Leagues Cup) ve Campeones Kupası'nın da iptal edildiği bildirildi.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 14:03
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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