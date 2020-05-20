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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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2020 All-Star için kararı! ...

2020 MLS All-Star için iptal kararı! Corona virüsü...

ABD ( Ligi) ekiplerinde forma giyen en iyi futbolculardan oluşan karma takım ile bir dünyaca ünlü bir futbol takımının karşı karşıya geldiği All-Star mücadelesinin, salgını nedeniyle bu yıl edildiği resmen duyuruldu.

Ligi'nde () top koşturan en iyi futbolcuların bir uluslararası takıma karşı mücadele ettiği All-Star maçı yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle edildi.

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Meksika 'nde (Liga ) forma giyen en iyi oyuncularla 'ta karşılaşacakları 2020 MLS All-Star maçının iptal edildiği duyuruldu.

İptal kararının 12 Mart'ta askıya alınan MLS'nin devam edebilmesi için daha fazla uygun zamanın açılması olduğu belirtildi.

All-Star maçının yanı sıra, yine MLS ile Liga MX ekipleri arasında yapılan Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası (Leagues Cup) ve Campeones Kupası'nın da iptal edildiği bildirildi.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 14:03
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