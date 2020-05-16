Son dakika: Nihat Özdemir'den Süper Lig'in yeniden başlatılması kararına ilişkin açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararının istişare yapılarak alındığını söyledi ve "Ben temmuz ayında da başlayabiliriz dedim" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Alternatiflerimize göre lige temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz. Duruma göre temmuz maçları seyircili de oynanabilir.

Ligleri başlatma kararı, kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA, 'Maçlar oynanırsa, temmuza kadar tamamlayın. Ben de Avrupa kupalarını Ağustos'ta oynatayım' diyor.

"11 KULÜP OYNAMAK İSTEDİ"

Biz diğer ülkelere daha iyi durumdayız. Basketbol, voleybol başkanlarıyla görüştüm. Onlarda tüm kulüpler oynamak istemedi. Bizde 11 kulüp oynamak istedi. Sağlık her şeyin başında gelir. Ancak biz ne olursa olsun ligi bitirmek istiyoruz. Tüm kulüplerimize sesleniyorum. Açık, şeffaf ve adil olsunlar.

"BU GÖRÜŞLER KİMSENİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR"

Küme düşmek üzere olan takımlar liglerin bitirilmesini ve küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Bu görüşler inanın hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Kamuoyunun gözünde de komik duruma düşüyorlar. Tweet atmakla, Instagram'dan yayın yapmakla olmaz. Adil olsunlar. Kendilerine yarayacak şekilde açıklama yapmasınlar. Bunların açıklamaları bizim alacağımız kararlarda etkili olamaz.

"NE OLURSA OLSUN LİGİ OYNATACAĞIZ"

Biz ne olursa olsun bu ligi oynatacağız. Bizde voleybol, basketboldan farklı. Onlar kapalı salon sporu. Biz futbol olarak farklıyız. Açık havada oynuyoruz. Bizim planımız; seyircisiz olarak ve her takımın kendi sahasında oynayarak ligleri tamamlaması.

"KULÜPLE OYUNCU ARASINDA ANLAŞMAZLIK OLURSA..."

Geçen hafta Kulüpler Birliği yetkilileriyle, bizim görevlilerimiz bir araya geldi. Kararlar aldık ve bunu açıkladık. Eğer kulüp ve oyuncu arasında sözleşme sorunu olursa, aynı UEFA'nın yaptığı gibi belirli bir çerçeve aşamasında inceleyip, karar vereceğiz. Belçika, Hollanda, Fransa tescil kararı verdi. Fransa'da federasyon devam etmek isterken, başbakanı açıkladı tescil etti. PSG öndeydi zaten. Belçika dün açıkladı. Brugge öndeydi açık ara.

Bizim liglerde tescil kararı vermek kolay değil. Hem zirve hem küme düşme potasında takımlar birbirlerine çok yakın. Nefes nefese oynanıyor. Tescil etsek, herkes 'Benim hakkım yendi' denecek. Gelin hep beraber oynayalım ve kim hak ediyorsa o kazansın.

"LİGİN İPTALİNİ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ"

Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir. Alternatiflere göre lige temmuz ortası başlayıp ağustos ayında bitirebiliriz. Her şey iyi giderse belki temmuz ayı maçlarını seyircili oynayabiliriz.

TFF'nin aldığı bütün kararlara, kulüpler uymak zorunda. Uymazlarsa yönetmelikler uygulanır. Biz kararlarımızı açık alıyoruz