Kritik zirve - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Kritik zirve

Kritik zirve

Kritik zirve

paydaşları, Gençlik ve Kasapoğlu'nun liderliğinde bugün 14.00'te bir araya gelecek ve ligin durumunu masaya yatıracak.

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve kulüplerinin başkanları bugün toplanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu. paydaşlarının ligin geleceğini masaya yatıracağı toplantıda, önemli kararlar alınması bekleniyor. Koronavirüs salgını sonrasında 19 Mart tarihinde bir araya gelen ve federasyon başkanları, Türkiye'de tüm liglerin ertelendiği açıklanmıştı. 'nın 'ligleri oynayın' kararı sonrasında yapılacak bu zirvede, 'nun tavsiyelerinin masaya yatırılacağı ifade edildi.
  1. 24.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kritik zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA