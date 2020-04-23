Emmanuel Adebayor'dan olay tepki! "Corona virüsünü ben mi getirdim?"

Paraguay ekiplerinden Olympia'da forma giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, çarpıcı açıklamalara imza attı. Corona virüsü salgını sonrası herhangi bir bağış gerçekleştirmeyen Adebayor, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sert çıkıştı.

Afrikalı meslektaşlarının aksine yardım yapmayacağını dile getiren tecrübeli forvet, "Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm. Ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum." dedi.

Son olarak eleştirileri umursamayacağını da belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Togo'da, bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 3 sezon boyunca Medipol Başakşehir formasını terleten Emmanuel Adebayor, kısa süren Kayserispor macerasının ardından Paraguay Ligi'nin yolunu tutmuştu.