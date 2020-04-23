Emmanuel Adebayor'dan olay tepki! "Corona virüsünü ben mi getirdim?" - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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'dan olay tepki! "Corona virüsünü ben mi getirdim?"

Emmanuel Adebayor'dan olay tepki! "Corona virüsünü ben mi getirdim?"

Daha önce 'de ile formalarını terleten ve futbol kariyerini Paraguay ekiplerinden Olympia'da sürdüren , salgını sonrası bağış yapmamasıyla ilgili gelen tepkilere olay bir yanıt verdi.

Paraguay ekiplerinden Olympia'da forma giyen Togolu yıldız , çarpıcı açıklamalara imza attı. salgını sonrası herhangi bir bağış gerçekleştirmeyen Adebayor, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sert çıkıştı.

Afrikalı meslektaşlarının aksine yardım yapmayacağını dile getiren tecrübeli forvet, "Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm. Ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum." dedi.

Son olarak eleştirileri umursamayacağını da belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Togo'da, bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte." ifadelerini kullandı.

'de 3 sezon boyunca formasını terleten Emmanuel Adebayor, kısa süren macerasının ardından Paraguay Ligi'nin yolunu tutmuştu.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 19:05
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