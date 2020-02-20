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20 Şubat 2020, Perşembe
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- derbisinde kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor

'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşılaşacak ile arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 41'i , 7'si , 3'ü TFF , biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 52 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 299 da kullandı.

KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCULAR
Rekabetteki son 52 maçta iki takım oyuncuları da 20'şer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu dönemde 'dan Emre Aşık (3), (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, , , , , , Abdul Kader Keita, , Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve gördü.

'den ise (3), (2), (2), Jailson, , Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve , bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.

SON MAÇ SAKİN GEÇTİ
İki takım arasında oynanan son maç, rekabetteki diğer karşılaşmalara göre sakinliğiyle ön plana çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakada oyunculara sadece 3 sarı kart gösterildi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan derbide Galatasaray'dan Mariano Filho ve Marcao, Fenerbahçe'den ise Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

  1. 20.02.2020
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