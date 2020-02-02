Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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- maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler

Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler

'in 20. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Bu haftaya kadar aldığı 9 galibiyet ve 6 beraberlikle 33 puan toplayan Galatasaray 19. hafta sonunda 6. sırada kendine yer bulmuştu. Kayserispor ise son sırada yer alıyor. Seyircisinin önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz...

, karşısında hata yapmak istemiyor. İki ezeli rakibi olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada puan kaybı yaşama istemeyen Terim'in öğrencilerinde parola mutlak galibiyet. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler neler? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Linnes, Seri, Donk, Ömer, Feghouli, Emre, Adem

KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Aksel Aktaş, Situm, Henrique, Emre Demir, Mesanovic

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, 'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve 'u mağlup etti.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray'ın zirve planı

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

DÖRT FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamayacak.

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan Henry Onyekuru ve ile kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda maçta görev yapacak.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 48. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 30-3, gol sayılarında da 104-36 üstünlüğü var - Galatasaray, rakibiyle 'da yaptığı 23 maçın 19'unu kazanırken, sadece 2 kez yenildi

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde bugün 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 13:47
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