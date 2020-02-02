"Belhanda Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası prorgamında Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Belhanda ve Emre Akbaba birbirlerini baltalıyor. Birinden birini oynatma, Belhanda'yı oynatmak zorunda değilsin. Emre Akbaba'nın gezdiği yerlerde ayağına dolaşıyor Belhanda." ifadelerini kullandı.
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