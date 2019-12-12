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12 Aralık 2019, Perşembe
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'de 15. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

'de 15. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 Aytemiz Alanyaspor- (Bahçeşehir Okulları)

14 ARALIK CUMARTESİ:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü ()

15 ARALIK PAZAR:

14.00 FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe ( Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk (Vodafone Park)

16 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol -İttifak Holding (Başakşehir )

  1. 12.12.2019
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