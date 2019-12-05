Süper Lig'de 14. hafta heyecanı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

'de 14. hafta heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında , sahasında ile mücadele edecek.

, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacakken, lider ise 'a konuk olacak. Denizlispor ile, da ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta - müsabakası ile sona erecek.

SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMALAR ŞÖYLE:

YARIN

20.30 - : Ali Şansalan

7 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 Ankaragücü - Göztepe:
20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 ARALIK PAZAR

14.00 Konyaspor - Gaziantep FK:
16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor - Trabzonspor:
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

  1. 05.12.2019
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