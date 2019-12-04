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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'de 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakem listesini duyurdu. Buna göre haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını Ali Şansalan yönetecek.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'in 14. hafta müsabakalarından düdük çalacak hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

Galatasaray-Alanyaspor: Halil Umut Meler

Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Denizlispor-Başakşehir: Alper Ulusoy

Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 04.12.2019 12:32
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