Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
TFF resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakem listesini duyurdu. Buna göre haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını Ali Şansalan yönetecek.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. hafta müsabakalarından düdük çalacak hakemler belli oldu.
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
Galatasaray-Alanyaspor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Denizlispor-Başakşehir: Alper Ulusoy
Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler
- 04.12.2019
- Güncelleme: 04.12.2019 12:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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