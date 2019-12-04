UEFA'dan Süper Lig hakemlerine özel eğitim

UEFA Mentörü ve FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen, Zorbay Küçük'ün yönettiği Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı Göztepe-Fenerbahçe, Serkan Tokat'ın görev aldığı Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve Ümit Öztürk'ün yönettiği Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerini izleyerek müsabaka hakemleriyle toplantılar yaptı.
UEFA Mentörü ve FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde Süper Lig'in 13. haftasındaki bazı maçları izleyerek, müsabakaların hakemleriyle toplantılar yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Larsen, Zorbay Küçük'ün yönettiği Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı Göztepe-Fenerbahçe, Serkan Tokat'ın görev aldığı Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve Ümit Öztürk'ün yönettiği Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerini izledi.
Karşılaşmaların ertesi günü gerçekleştirilen ve maçla ilgili detaylı analizlerin yapıldığı toplantılarda, yer alma ve hareketlenme, iş birliği ile teknik yönetim konuları işlendi.
Yer alma ve hareketlenme konusunda hakemlerin pozisyonları daha iyi okumaları ve bir sonraki pozisyona hazır olmaları maç görüntüleriyle desteklenerek gösterildi.
İş birliği konusunda hakemlerin ekiplerinden doğru bilgileri doğru şekilde almasının önemi vurgulandı, maçtaki pozisyonlar değerlendirildi.
Teknik yönetim bölümünde ise maçtaki önemli pozisyonlar, modern hakemlik uygulamaları, oyun kuralları ve 'Futbol ne bekliyor?' kavramları üzerinde duruldu.
- 04.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
UEFA'dan Süper Lig hakemlerine özel eğitim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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