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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan hakemlerine özel eğitim

UEFA'dan Süper Lig hakemlerine özel eğitim

Mentörü ve , 'ün yönettiği Gençlerbirliği-BtcTurk , Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı Göztepe-Fenerbahçe, 'ın görev aldığı Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve 'ün yönettiği Beşiktaş-İstikbal mücadelelerini izleyerek müsabaka hakemleriyle toplantılar yaptı.

Mentörü ve , () (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde 'in 13. haftasındaki bazı maçları izleyerek, müsabakaların hakemleriyle toplantılar yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Larsen, 'ün yönettiği Gençlerbirliği-BtcTurk , Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı Göztepe-Fenerbahçe, 'ın görev aldığı Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve 'ün yönettiği Beşiktaş-İstikbal mücadelelerini izledi.

Karşılaşmaların ertesi günü gerçekleştirilen ve maçla ilgili detaylı analizlerin yapıldığı toplantılarda, yer alma ve hareketlenme, iş birliği ile teknik yönetim konuları işlendi.

Yer alma ve hareketlenme konusunda hakemlerin pozisyonları daha iyi okumaları ve bir sonraki pozisyona hazır olmaları maç görüntüleriyle desteklenerek gösterildi.

İş birliği konusunda hakemlerin ekiplerinden doğru bilgileri doğru şekilde almasının önemi vurgulandı, maçtaki pozisyonlar değerlendirildi.

Teknik yönetim bölümünde ise maçtaki önemli pozisyonlar, modern hakemlik uygulamaları, oyun kuralları ve 'Futbol ne bekliyor?' kavramları üzerinde duruldu.

  1. 04.12.2019
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