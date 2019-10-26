Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz hafta Rizespor'u 5-2 yenerek şov yapan Alanyaspor, Gaziantep'te takıldı. 9. haftaya lider giren Akdeniz ekibi, ilk yarıda Cisse ile öne geçmesine rağmen 90+1'inci dakikada Kanabıyık'ın kafa golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 18 yaparken Gaziantep Futbol Kulübü 12 puana yükseldi.



