Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 9. haftasına lider giren Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Akdeniz ekibi 1-0 öne geçtiği maçta 90+1'inci dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta Rizespor'u 5-2 yenerek şov yapan Alanyaspor, Gaziantep'te takıldı. 9. haftaya lider giren Akdeniz ekibi, ilk yarıda Cisse ile öne geçmesine rağmen 90+1'inci dakikada Kanabıyık'ın kafa golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 18 yaparken Gaziantep Futbol Kulübü 12 puana yükseldi.
- 26.10.2019
- Güncelleme: 26.10.2019 19:32
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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