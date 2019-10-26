Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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FK 1-1 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 9. haftasına lider giren deplasmanda FK'nın konuğu oldu. Akdeniz ekibi 1-0 öne geçtiği maçta 90+1'inci dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Rizespor'u 5-2 yenerek şov yapan , 'te takıldı. 9. haftaya lider giren Akdeniz ekibi, ilk yarıda Cisse ile öne geçmesine rağmen 90+1'inci dakikada Kanabıyık'ın kafa golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 18 yaparken Gaziantep Futbol Kulübü 12 puana yükseldi.


  1. 26.10.2019
  2. Güncelleme: 26.10.2019 19:32
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