Sepil ve Gümüşdağ'dan asker selamı!
Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada kulüp başkanları Mehmet Sepil ve Göksel Gümüşdağ asker selamı verdi.
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmak adına gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den destek geldi.
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada başkanlar Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil asker selamı vererek harekata destek verdi.
- 19.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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