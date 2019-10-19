Sepil ve Gümüşdağ'dan asker selamı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Sepil ve Gümüşdağ'dan asker selamı!

Sepil ve Gümüşdağ'dan !

Sepil ve Gümüşdağ'dan asker selamı!

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Medipol - maçı öncesi ’nın okunduğu sırada kulüp başkanları Mehmet Sepil ve verdi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmak adına gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na Başkanı ve Başkanı Mehmet Sepil'den destek geldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Göztepe maçı öncesi 'nın okunduğu sırada başkanlar Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil vererek harekata destek verdi.

  1. 19.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sepil ve Gümüşdağ'dan asker selamı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN