Medipol Başakşehir - Göztepe (CANLI)

Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.



İLK 11'LER



Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli.

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome.





MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

*Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı dört maçın üçünü kazanan Başakşehir, tek yenilgisini son karşılaşmada evinde aldı (0-2).

*Geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmayı kazanan Göztepe, Trabzonspor'dan (2010/11 & 2011/12) bu yana Başakşehir'i deplasmanda üst üste iki sezon yenmeyi başaran ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

*İç sahada oynadığı son yedi maçta 12 puan kaybeden Başakşehir (2G 3B 2M), daha önceki 19 karşılaşmada sadece 11 puan kaybetmişti (14G 4B 1M).

*Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'u 4-0 yenen Göztepe, daha önceki altı haftada rakip filelere toplam iki gol gönderebilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Göztepe (5), aynı zamanda maçlarında en az gol atılan ekip konumunda (11).

*Süper Lig'in ilk yedi haftasında Fenerbahçe'nin (222) ardından rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım Başakşehir (185). Ligde şu ana kadar ceza sahası içinden Başakşehir'den (11) daha fazla gol atabilen tek ekip Yeni Malatyaspor (13).

*2019/20 Süper Lig sezonunun ilk yedi haftasında en fazla isabetli şut çeken takım Başakşehir (46), kalesine en az isabetli şut gelen ekip ise Göztepe (16).

*Forma giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Başakşehir forveti Enzo Crivelli (toplam 4 gol), takımının rakip filelere gönderdiği son dört golün üçünü kaydeden isim konumunda.

*Süper Lig'de çıktığı son üç maçta iki gol atan Göztepe oyuncusu Alpaslan Öztürk, daha önceki 25 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.

*Okan Buruk ile Tamer Tuna'nın Süper Lig'de karşılaştığı üç maçta taraflar birer galibiyet elde etti (1B).