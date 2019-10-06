Antep'te Başakşehir'i Crivelli sırtladı!
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü Enzo Crivelli'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu.
13. dakikada Başakşehir, Enzo Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 5 dakika sonra Gaziantep Güray Vural'ın kırmızı kart görmesi sonucunda 10 kişi kaldı.
Dakikalar 24'ü gösterirken ev sahibi ekipte Twumasi durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
71. dakikada Enzo Crivelli tekrar sahneye çıktı ve Başakşehir'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Turuncu-lacivertliler bu skor sonrası 11 puanla 6. sıraya yükselirken, Kırmızı-siyahlı ekip 11 puanla 8. sırada yer aldı.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 22:07
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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