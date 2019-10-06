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06 Ekim 2019, Pazar
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Antep'te Başakşehir'i Crivelli sırtladı!

Antep'te Başakşehir'i Crivelli sırtladı!

Süper Lig'in 7. haftasında , deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü Enzo Crivelli'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 7. haftasında , deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu.

13. dakikada Başakşehir, Enzo Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 5 dakika sonra Gaziantep Güray Vural'ın kırmızı kart görmesi sonucunda 10 kişi kaldı.

Dakikalar 24'ü gösterirken ev sahibi ekipte Twumasi durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

71. dakikada Enzo Crivelli tekrar sahneye çıktı ve Başakşehir'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Turuncu-lacivertliler bu skor sonrası 11 puanla 6. sıraya yükselirken, Kırmızı-siyahlı ekip 11 puanla 8. sırada yer aldı.

  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 22:07
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