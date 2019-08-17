Beşiktaş Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş’ın kadrosunda eksikler bulunuyor. Siyah beyazlıların Sivasspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Karius, Burak Yılmaz, Atiba ile cezalı Lens yer almazken takımdan gideceği konuşulan Fransız stoper Mirin ve Roco da kadroya dahil edilmedi. Yeni transferler ise 21 kişilik kadroda kendine yer buldu. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Soruların yanıtı, ayrıntılar, maç notları ve müsabaka saatinde CANLI anlatım fotomac.com.tr'de...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair önemli bilgiler ve CANLI yayın ayrıntıları...
Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Futbolseverler müsabakayı Bein Sports ekranlarından izleyebilecekler.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Yatabare
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven
EKSİK OYUNCULAR
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, 17 Ağustos tarihli maçta forma giyemeyecek.
Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU
Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi. Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.
Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor.
Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı. Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.
Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.
1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.
Beşiktaş, Türkiye'nin 61 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Beşiktaş Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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