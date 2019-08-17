Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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