Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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yedek kulübesinden ayrıldı

Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı

Demir Grup Sivasspor ile arasında oynanan ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü , tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.

Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan , yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Başkanı , Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.

  1. 17.08.2019
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