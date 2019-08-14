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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Konoplyanka 'ta!

Konoplyanka Beşiktaş'ta!

'ta çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. basınından 'ın haberine göre Beşiktaş, Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladı.

'ta çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. basınından 'ın haberine göre Beşiktaş, Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde oyuncunun Beşiktaş'a imza atmak için 'ye doğru yola çıkmış olabileceği belirtildi. Öte yandan yine WAZ'a konuyla ilgili açıklama yapan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı. Alman yönetici Beşiktaş ile müzakarelerin devam ettiğini doğrularken, transferin geleceği hakkında kesin konuşmaktan kaçındı.


YEVHEN GELİRSE LENS GİDECEK
Konoplyanka transferi, Beşiktaş'ta sürpriz bir sıkıntıya da neden olacak. Ukraynalının gelmesi halinde Avcı'nın bir kanatta yeni transfer Boyd'u oynatacağı, diğerinde ise Konoplyanla'yı oynatacağı konuşuluyor. Bu durumda performansında büyük düşüş yaşayan Lens'in gözden çıkarılmasına kesin bakılıyor.

  1. 14.8.2019
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