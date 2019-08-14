Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basınından WAZ'ın haberine göre Beşiktaş, Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basınından WAZ'ın haberine göre Beşiktaş, Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde oyuncunun Beşiktaş'a imza atmak için Türkiye'ye doğru yola çıkmış olabileceği belirtildi. Öte yandan yine WAZ'a konuyla ilgili açıklama yapan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı. Alman yönetici Beşiktaş ile müzakarelerin devam ettiğini doğrularken, transferin geleceği hakkında kesin konuşmaktan kaçındı.
YEVHEN GELİRSE LENS GİDECEK
Konoplyanka transferi, Beşiktaş'ta sürpriz bir sıkıntıya da neden olacak. Ukraynalının gelmesi halinde Avcı'nın bir kanatta yeni transfer Boyd'u oynatacağı, diğerinde ise Konoplyanla'yı oynatacağı konuşuluyor. Bu durumda performansında büyük düşüş yaşayan Lens'in gözden çıkarılmasına kesin bakılıyor.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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