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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Stadyum inşasında 'ı örnek alacaklar

Stadyum inşasında Vodafone Park'ı örnek alacaklar

'ın 2016 yılında açılışı yapılan stadyumu , mimari yapısıyla başka projelere örnek oluyor. Şili'nin köklü kulüplerinden , mevcut stadyumunun yeniden inşasında Vodafone Park'tan örnek alınacağını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

En güzel stadyumlar listesinde dereceye giren 'ın iç saha maçlarını oynadığı , Şili ekibi 'ya da örnek oldu.

Dale Albo'da yer alan habere göre Colo Colo, kullanmakta olduğu Monumental adlı stadyumun revize edileceğini duyururken kulüp model alınan projeler arasında Vodafone Park'ın da bulunduğunu bildirdi.

Kulüp başkanı Marcelo Barticciotto yaptığı açıklamada birçok stadyumu hayal ederek bir proje oluşturduklarını ifade ederken, Colo Colo'nun en iyisini hak ettiğini dile getirdi. Takım iç saha maçlarını 47 bin 347 kapasiteli Monumental David Arellano Stadyumu'nda oynuyor.


  1. 10.08.2019
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