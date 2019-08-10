Stadyum inşasında Vodafone Park'ı örnek alacaklar

En güzel stadyumlar listesinde dereceye giren Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, Şili ekibi Colo Colo'ya da örnek oldu.

Dale Albo'da yer alan habere göre Colo Colo, kullanmakta olduğu Monumental adlı stadyumun revize edileceğini duyururken kulüp model alınan projeler arasında Vodafone Park'ın da bulunduğunu bildirdi.

Kulüp başkanı Marcelo Barticciotto yaptığı açıklamada birçok stadyumu hayal ederek bir proje oluşturduklarını ifade ederken, Colo Colo'nun en iyisini hak ettiğini dile getirdi. Takım iç saha maçlarını 47 bin 347 kapasiteli Monumental David Arellano Stadyumu'nda oynuyor.



