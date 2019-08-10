Stadyum inşasında Vodafone Park'ı örnek alacaklar
Beşiktaş'ın 2016 yılında açılışı yapılan stadyumu Vodafone Park, mimari yapısıyla başka projelere örnek oluyor. Şili'nin köklü kulüplerinden Colo Colo, mevcut stadyumunun yeniden inşasında Vodafone Park'tan örnek alınacağını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
En güzel stadyumlar listesinde dereceye giren Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, Şili ekibi Colo Colo'ya da örnek oldu.
Dale Albo'da yer alan habere göre Colo Colo, kullanmakta olduğu Monumental adlı stadyumun revize edileceğini duyururken kulüp model alınan projeler arasında Vodafone Park'ın da bulunduğunu bildirdi.
Kulüp başkanı Marcelo Barticciotto yaptığı açıklamada birçok stadyumu hayal ederek bir proje oluşturduklarını ifade ederken, Colo Colo'nun en iyisini hak ettiğini dile getirdi. Takım iç saha maçlarını 47 bin 347 kapasiteli Monumental David Arellano Stadyumu'nda oynuyor.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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