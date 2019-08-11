Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Senin yerin çok farklı
Beşiktaş'ta? yeni sezonda takımda olmayacağı ve gönderileceği iddia edilen Quaresma, Abdullah Avcı ile birlikte adeta yeniden doğmuş gibi davranıyor. Teknik direktör Avcı'nın geldiği dönemde ilk önce kendisiyle konuşmasını bekleyen Quaresma, bu görüşme gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ama tecrübeli teknik adam kendisiyle yaptığı görüşmede kalbini kazanmayı bildi.
Beşiktaş'ta? yeni sezonda takımda olmayacağı ve gönderileceği iddia edilen Quaresma, Abdullah Avcı ile birlikte adeta yeniden doğmuş gibi davranıyor. Teknik direktör Avcı'nın geldiği dönemde ilk önce kendisiyle konuşmasını bekleyen Quaresma, bu görüşme gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ama tecrübeli teknik adam kendisiyle yaptığı görüşmede kalbini kazanmayı bildi. Q7'ye, "takımın en değerli oyuncusu olduğunu" hissettirdi. En son görüşmesinin nedeninin, söyleyeceklerini en çabuk anlayacak oyuncu olduğunu iletti. Kıyafetlerini çok beğendiğini, tarzı gibi futbolunun renklerine de hayran olduğunu söyledi. Hem bu kadar aykırı olmasının, hem de mükemmel bir aile babası olmasının takdirlik bir durum olduğunu belirtti. Kendisiyle bir sorunu olmadığını, iyi bir Quaresma'nın kendi sisteminde tahtaya yazılacak ilk isim olduğunu anlattı. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın da tecrübeli teknik adama teşekkür ederek, "Bana güvendiğinizi biliyordum, bunu duymak beni rahatlattı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Senin yerin çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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