Beşiktaş Adem Ljajic için gelen teklifi reddetti!
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Kartal'ın 10 numarasına 9 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Boşnak yıldız Adem Ljajic için gelen dev teklifi reddetti.
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan teklif var. Transfer döneminin başında 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Torino'dan alınan 27 yaşındaki futbolcuya İtalyanların aşkı bitmiyor.
Birçok Serie A ekibiyle adı anılan Ljajic'e Bologna yeni bir teklifle geldi. Çizme ekibi, oyuncu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu teklif Başkan Fikret Orman tarafından kabul görmedi.
Ligin başlangıcına kısa bir süre kala kadro dengelerini bozmak istemeyen Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sistemine uygun olarak Ljajic'in yanına 10 numara arayışlarını sürdürüyor.
- 07.08.2019
-
Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 4
Yorum
Ahmet Fenerbahce
-
Kjaer’de son dakika
Toplam 1
Yorum
Para para Zankadan uzak durun. Adam o paralara etmez.
-
Fenerbaçe Beko Sinan Güler'le yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
ömer kırdar olacağı buydu galatasarayda efsaneydi
Beşiktaş Adem Ljajic için gelen teklifi reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.