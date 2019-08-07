Beşiktaş Adem Ljajic için gelen teklifi reddetti! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Adem Ljajic için gelen teklifi reddetti!

için gelen teklifi reddetti!

Beşiktaş Adem Ljajic için gelen teklifi reddetti!

Serie A ekiplerinden Bologna, 'ın 10 numarasına 9 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Başkanı , Boşnak yıldız için gelen dev teklifi reddetti.

'ın Boşnak yıldızı 'e 'dan teklif var. döneminin başında 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Torino'dan alınan 27 yaşındaki futbolcuya İtalyanların aşkı bitmiyor.

Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu

Birçok Serie A ekibiyle adı anılan Ljajic'e Bologna yeni bir teklifle geldi. Çizme ekibi, oyuncu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu teklif Başkan tarafından kabul görmedi.

Ligin başlangıcına kısa bir süre kala kadro dengelerini bozmak istemeyen Orman, teknik direktör 'nın da sistemine uygun olarak Ljajic'in yanına arayışlarını sürdürüyor.

  1. 07.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Adem Ljajic için gelen teklifi reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN