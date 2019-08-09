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09 Ağustos 2019, Cuma
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Rebocho 'ta

Rebocho Beşiktaş'ta

Defansın soluna genç ve dinamik bir isim arayan , Fransız ekibi ’ın 24 yaşındaki sol beki ’yu bir yıllığına kiraladı

Transfer çalışmalarını hızlandıran , sürpriz bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fransa Ligue 1'den düşen 'ın 24 yaşındaki sol beki 'yu renklerine bağladı. alt yapısından yetişen Portekizli savunmacı, 1 yıllığına kiralandı. A Spor'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü , "Pedro Rebocho'nun transferi konusunda Guingamp ile anlaştık. Benfica altyapısından yetişmiş, çok istediğimiz ve beklentilerimizin yüksek olduğu oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİNCİ TRANSFERİ
Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde defalarca forma giyen Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'taki performansıyla Portekiz Milli Takımı'na yükseleceğine inandıklarını vurgulayan Ali Naibi, "Transfer döneminin sonuna kadar eksik olan bölgelerimizi tamamlayacağız'' açıklamasını yaptı. 24 yaşındaki Pedro Rebocho, geçen sezon Guingamp formasıyla toplam 43 maça çıkarken 12 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcu, Fransa Ligi'nde de 8 asist yaparken bu alanda ligin en başarılı beklerinden biri oldu. Rebocho, Beşiktaş'ın bu sezonki 5. transferi oldu. Ljajic'in bonservisini alan Kartal, ayrıca Tyler Boyd, Dogulas ve Victor Ruis'i transfer etmişti.

  1. 9.8.2019
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