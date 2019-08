Beşiktaş'ın yeni transferi Ruiz: Telafisi yok

Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki ispanyol stoper Victor Ruiz, savunmada görev yapmanın hiç de kolay olmadığını ifade etti. Tecrübeli oyuncu, İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda defans yapmanın önemini şu sözler ile anlattı: "Defansif bir hata yaptığınızda daha çok göze çarpar. Çok iyi ve ne yaptığınızdan emin olmalısınız. Yaptığınız bir hata her şeyi tamamen değiştirir. Ufak bir hata, penaltı, yedirdiğiniz bir gol tüm maçı değiştirir. Forvetler gol kaçırabilir, fazla göze batmaz. Zaten bir maçta çok gol olmaz. Ama yaptığın defansif bir hatanın çözümü olamaz. Bununla yaşamanız gerekiyor."



DEFANSTA DENGE SAĞLIYOR

Özel bir hobisi olmadığının altını çizen İspanyol oyuncu "Arkadaşlarımla zaman geçirmeye çalışırım, sinemaya veya yemeğe gideriz. Hayvanları çok seviyorum. Sıradan bir insanın nasıl hobileri olabiliri ki? Standart, basit bir insanım. Ekstra bir şey yapmıyorum. Sosyal medyada beni göremezsiniz, oralarda pek yer almam. Bu tarz şeyler ilgimi çekmiyor" ifadelerini kullandı. Valencia'nın eski teknik direktörü Unai Emery, o dönem birlikte çalıştığı Ruiz'i şu sözlerle anlattı: "Defansa denge sağlıyor. Sol ayaklı olmasıyla çok iyi oyun kurabiliyor. Topsuz alanda da çok iyi."



KONTROLDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ruiz dün sabah sağlık taramasından geçti. İstanbul'da özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



3 YILLIK İMZA ATTI

Beşiktaş?, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



KARiYERi ViCTOR RUiS'iN

Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmesinin ardından, Ferran Martorell ve U.D. Cornellla takımlarında gençlik lisansıyla forma giydi. 2008 yılında Espanyol'un alt kadrosuna dahil olan Ruiz, 2009 yılında dahil olduğu as kadroda formuyla dikkat çekmiş ve 2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan kulubü Napoli'nin yolunu tuttu. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Ruiz, daha sonra Villareal'e kiralandı ve ardından 2,7 milyon euro bedelle bonservisiyle birlikte satıldı.



BARCELONA GÖNDERDİ

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Ruiz, o günleri "Jordi Alba ile birlikte Barcelona altyapısındaydım. Çocukken kriz içinde olduğum bir zamandı. Aklımı futbola veremiyordum. Bir gün teknik direktör geldi ve artık kadroda olmadığımı söyledi". İspanyol futbolcu ardından Espanyol altyapısında futbola devam etti.



JORDİ ALBA HOLİGANDI

Barcelona'nın sol beki Jordi Alba ile resmen 'kardeş' gibi olduklarını belirten Victor Ruiz, ilişkisini şöyle anlatıyor: "Ailelerimiz bize yemek hazırlardı. Jordi'nin evlerine yatmaya giderdim. Sürekli Alba ile görüşüyoruz, mükemmel bir ilişkimiz var. Çocukken de futbol maçlarını izlerdik. O biraz daha holigandı ama!"