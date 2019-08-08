'Martin Skrtel Kartal olmalı!' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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'Martin Skrtel Kartal olmalı!'

'Martin Skrtel Kartal olmalı!'

Martin Skrtel'in temsilcisi , Radyospor'da 'ın sorularını yanıtladı. Martin Skrtel'in 'ta oynamasını istediğini söyleyen Halis, "Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, 'den, 'den gelen teklifleri kabul etmedi. Şu an ile görüşmüyorum. Ben Beşiktaş'ın Skrtel'de oynamasını istiyorum" diye konuştu.

Martin Skrtel'in temsilcisi , Radyospor'da 'ın sorularını yanıtladı. Martin Skrtel'in 'ta oynamasını istediğini söyleyen Halis, "Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, 'den, 'den gelen teklifleri kabul etmedi. Şu an ile görüşmüyorum. Ben Beşiktaş'ın Skrtel'de oynamasını istiyorum" diye konuştu.

  1. 8.8.2019
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