'Martin Skrtel Kartal olmalı!'

Martin Skrtel'in Türkiye temsilcisi FIFA Mithat Halis, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Martin Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istediğini söyleyen Halis, "Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, Çin'den, İngiltere'den gelen teklifleri kabul etmedi. Şu an Fenerbahçe ile görüşmüyorum. Ben Beşiktaş'ın Skrtel'de oynamasını istiyorum" diye konuştu.