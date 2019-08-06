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İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

Beşiktaş yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezona Abdullah Avcı ile başlayacak olan Siyah-Beyazlılar'da transferler Avcı'nın raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 4 transfer gerçekleştiren Kartal birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ta şu ana kadar gelen ve giden isimler...
6 Ağustos 2019 Salı 21:34 Güncelleme: 06.08.2019 21:39
İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

Beşiktaş'ta transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona Abdullah Avcı ile güzel bir başlangıç yapmak isteyen Kartal şu ana kadar 4 isimle anlaşma imzalanırken 7 isimde takımdan gönderildi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi gelen ve giden isimler.

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İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER...

İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

ADRIANO: Sözleşmesi bitti, Athletico Paranaense ile sözleşme imzaladı.

İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

ALPAY ÇELEBİ: 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandı.

İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

GÖKHAN TÖRE: Sözleşmesi bitti, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

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