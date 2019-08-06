İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

Beşiktaş yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezona Abdullah Avcı ile başlayacak olan Siyah-Beyazlılar'da transferler Avcı'nın raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 4 transfer gerçekleştiren Kartal birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ta şu ana kadar gelen ve giden isimler...

6 Ağustos 2019 Salı 21:34 Güncelleme: 06.08.2019 21:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





