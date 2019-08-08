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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Rıza Durmisi karar değiştirdi

Rıza Durmisi karar değiştirdi

'ın Lazio'da forma giyen Durmisi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş'ın teklifini reddeden ve 'ye gelmeye sıcak bakmayan 'nin yeni bir kariyeri açısından faydalı olacağını ve bu nedenle teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

'ın Lazio'da forma giyen Durmisi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş'ın teklifini reddeden ve 'ye gelmeye sıcak bakmayan 'nin yeni bir kariyeri açısından faydalı olacağını ve bu nedenle teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

  1. 8.8.2019
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