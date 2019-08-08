Rıza Durmisi karar değiştirdi

Beşiktaş'ın Lazio'da forma giyen Durmisi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş'ın teklifini reddeden ve Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Riza Durmisi'nin yeni bir meydan okumanın kariyeri açısından faydalı olacağını ve bu nedenle teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.