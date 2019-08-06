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06 Ağustos 2019, Salı
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'ta da sakatlandı

Beşiktaş'ta Loris Karius da sakatlandı

'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala 'ın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlanan son isim Alman kaleci oldu.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ta her gün yeni bir sakatlık haberi gelmeye devam ediyor.

Teknik direktör önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda son kötü haber 'tan geldi. Alman kalecinin sol üst baldırında zorlanma tespit edildi. Karius'un sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta daha önce Necip Uysal, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Atiba ve Enzo Roco da sakatlanmıştı.

  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 13:32
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