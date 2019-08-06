Beşiktaş'ta Loris Karius da sakatlandı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta her gün yeni bir sakatlık haberi gelmeye devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda son kötü haber Loris Karius'tan geldi. Alman kalecinin sol üst baldırında zorlanma tespit edildi. Karius'un sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta daha önce Necip Uysal, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Atiba ve Enzo Roco da sakatlanmıştı.