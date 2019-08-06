Beşiktaş'ta Loris Karius da sakatlandı
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş'ın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlanan son isim Alman kaleci Loris Karius oldu.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta her gün yeni bir sakatlık haberi gelmeye devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda son kötü haber Loris Karius'tan geldi. Alman kalecinin sol üst baldırında zorlanma tespit edildi. Karius'un sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta daha önce Necip Uysal, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Atiba ve Enzo Roco da sakatlanmıştı.
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 13:32
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Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Beşiktaş'ta Loris Karius da sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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