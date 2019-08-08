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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Orman döneminin 13. yabancı stoperi

Victor Ruiz Orman döneminin 13. yabancı stoperi

'ta savunma hattına takviye kapsamında son olarak Villarreal forması giyen ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta son yıllarda savunma hattına yapılan transferler nedeniyle yönetime yönelik eleştiriler yapılırken, siyah-beyazlılarda Ruiz transferiyle birlikte 'ın başkanlık döneminde stopere 13. yabancı oyuncu dahil edilmiş oldu.

'ta savunma hattına takviye kapsamında son olarak Villarreal forması giyen ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta son yıllarda savunma hattına yapılan transferler nedeniyle yönetime yönelik eleştiriler yapılırken, siyah-beyazlılarda Ruiz transferiyle birlikte 'ın başkanlık döneminde stopere 13. yabancı oyuncu dahil edilmiş oldu. Beşiktaş bu süreçte stoper transferlerine 16,8 milyon euro harcarken, stoper satışlarından da 29,8 milyon euro gelir elde edildi.

  1. 8.8.2019
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