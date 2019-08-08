Gary Medel'le görüşme olmadı
Şilili ?Medel'in adı Fiorentina'yla birlikte anılıyordu. Floransa ekibinin genel menajeri Giancarlo Antognoni, "Medel, çok iyi bir futbolcu. Onun Inter'deki performansından hareketle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak Medel için yürüttüğümüz bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.
Şilili ?Medel'in adı Fiorentina'yla birlikte anılıyordu. Floransa ekibinin genel menajeri Giancarlo Antognoni, "Medel, çok iyi bir futbolcu. Onun Inter'deki performansından hareketle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak Medel için yürüttüğümüz bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.
- 8.8.2019
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