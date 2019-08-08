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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Gary 'le görüşme olmadı

Gary Medel'le görüşme olmadı

Şilili ?'in adı 'yla birlikte anılıyordu. Floransa ekibinin genel menajeri , "Medel, çok iyi bir futbolcu. Onun Inter'deki performansından hareketle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak Medel için yürüttüğümüz bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

Şilili ?'in adı 'yla birlikte anılıyordu. Floransa ekibinin genel menajeri , "Medel, çok iyi bir futbolcu. Onun Inter'deki performansından hareketle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak Medel için yürüttüğümüz bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

  1. 8.8.2019
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