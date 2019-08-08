Beşiktaş'a dayanıklılık ağır geldi

Herkes Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların nedenini merak ediyor. Güneş'in sprinte dayalı idman programının yerine Avcı'nın dayanıklılık üzerine kurulu programının futbolcuları etkilediği ifade edilirken; son 4 sezonda, sezon öncesi kamplarında farklı kas gruplarını çalıştıran oyuncular, bu sezon öncesi kampında ise farklı kas grupları üzerinde çalışmalar yapınca sakatlıkların geldiği belirtildi.