Beşiktaş'a dayanıklılık ağır geldi
Herkes Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların nedenini merak ediyor. Güneş'in sprinte dayalı idman programının yerine Avcı'nın dayanıklılık üzerine kurulu programının futbolcuları etkilediği ifade edilirken; son 4 sezonda, sezon öncesi kamplarında farklı kas gruplarını çalıştıran oyuncular, bu sezon öncesi kampında ise farklı kas grupları üzerinde çalışmalar yapınca sakatlıkların geldiği belirtildi.
Herkes Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların nedenini merak ediyor. Güneş'in sprinte dayalı idman programının yerine Avcı'nın dayanıklılık üzerine kurulu programının futbolcuları etkilediği ifade edilirken; son 4 sezonda, sezon öncesi kamplarında farklı kas gruplarını çalıştıran oyuncular, bu sezon öncesi kampında ise farklı kas grupları üzerinde çalışmalar yapınca sakatlıkların geldiği belirtildi.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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