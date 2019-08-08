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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'a dayanıklılık ağır geldi

Beşiktaş'a dayanıklılık ağır geldi

Herkes 'ta yaşanan sakatlıkların nedenini merak ediyor. Güneş'in sprinte dayalı idman programının yerine Avcı'nın dayanıklılık üzerine kurulu programının futbolcuları etkilediği ifade edilirken; son 4 sezonda, sezon öncesi kamplarında farklı kas gruplarını çalıştıran oyuncular, bu sezon öncesi kampında ise farklı kas grupları üzerinde çalışmalar yapınca sakatlıkların geldiği belirtildi.

Herkes 'ta yaşanan sakatlıkların nedenini merak ediyor. Güneş'in sprinte dayalı idman programının yerine Avcı'nın dayanıklılık üzerine kurulu programının futbolcuları etkilediği ifade edilirken; son 4 sezonda, sezon öncesi kamplarında farklı kas gruplarını çalıştıran oyuncular, bu sezon öncesi kampında ise farklı kas grupları üzerinde çalışmalar yapınca sakatlıkların geldiği belirtildi.

  1. 8.8.2019
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