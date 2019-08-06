Dünya yıldızından sürpriz yorum: 'Come to Beşiktaş' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Dünya yıldızından sürpriz yorum: "Come to Beşiktaş"

Sezon öncesi transfer çalışmalarını büüyk bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Yevhen Konoplyanka olmuştu. Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcuya yıldız isimden sürpriz "Come to Beşiktaş" mesajı geldi. Bu yorum siyah-beyazlı taraftarları hayli heyecanlandırdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

6 Ağustos 2019 Salı 10:56
Dünya yıldızından sürpriz yorum: Come to Beşiktaş

Yeni sezon öncesi transferde temkinli hareket eden Beşiktaş, nokta atışlar yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Dünya yıldızından sürpriz yorum: Come to Beşiktaş

Siyah-beyazlı takım son olarak Villarreal forması giyen defans oyuncusu Victor Ruiz'i kadrosuna katmıştı.

Dünya yıldızından sürpriz yorum: Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'da ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

Dünya yıldızından sürpriz yorum: Come to Beşiktaş

Siyah-beyazlı yöneticilerin transferi için çalışmalarını yürüttüğü yıldız futbolcunun Instagram'dan yaptığı paylaşıma, Manchester City'de forma giyen vatandaşı Zinchenko "Come to Beşiktaş" yorumunu yazdı.

Dünya yıldızından sürpriz yorum: Come to Beşiktaş

City'li genç yıldızın Beşiktaş'ın meşhur sloganını yazması, taraftarlar arasında heyecana sebep oldu.

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