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11 Ağustos 2019, Pazar
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Lecce Burak’tan vazgeçti

Lecce Burak’tan vazgeçti

’ı renklerine bağlamak için uğraşan İtalyan ekibinin Liverani, “Burak işi bir TV dizisine döndü” ifadelerini kullandı.

Bu sezon yeniden Serie A'da boy gösterecek olan Lecce, uzun bir süredir 'ın golcü futbolcusu 'ın peşinden koşuyordu. İtalyan ekibinin Fabio Liverani'den de adeta yılan hikayesine dönen transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. 43 yaşındaki teknik adam, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcuyla ilgili sorulara "Transferin nasıl sonuçlandığını gördünüz. Bu, artık bir televizyon dizisine döndü" şeklinde yanıt verdi. Liverani'nin bu sözleri, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Burak'tan vazgeçildiği şeklinde yorumlandı. Bu arada Everton'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan 'un adı, yaz döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. 28 yaşındaki milli golcüye ulaşan Turkish Football adlı internet sitesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir habere imza attı. Golcü yıldızın Beşiktaş ve 04'ten gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Everton'da kalmaya karar verdiği ifade edildi.

  1. 11.8.2019
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