Lecce Burak’tan vazgeçti
Burak Yılmaz’ı renklerine bağlamak için uğraşan İtalyan ekibinin teknik direktörü Liverani, “Burak işi bir TV dizisine döndü” ifadelerini kullandı.
Bu sezon yeniden Serie A'da boy gösterecek olan Lecce, uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın peşinden koşuyordu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Liverani'den de adeta yılan hikayesine dönen transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. 43 yaşındaki teknik adam, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcuyla ilgili sorulara "Transferin nasıl sonuçlandığını gördünüz. Bu, artık bir televizyon dizisine döndü" şeklinde yanıt verdi. Liverani'nin bu sözleri, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Burak'tan vazgeçildiği şeklinde yorumlandı. Bu arada Everton'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Cenk Tosun'un adı, yaz transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. 28 yaşındaki milli golcüye ulaşan Turkish Football adlı internet sitesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir habere imza attı. Golcü yıldızın Beşiktaş ve Schalke 04'ten gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Everton'da kalmaya karar verdiği ifade edildi.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
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Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
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Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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