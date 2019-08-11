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11 Ağustos 2019, Pazar
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'ta formasını kaptı

Beşiktaş'ta Gary Medel formasını kaptı

Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan , istekli tavırlarıyla 'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti.

Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan , istekli tavırlarıyla 'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti. Yoğun maç programından çıkmasına rağmen Medel, tüm yazı dinlenmiş gibi dinç dönmesi fikirleri değiştirdi. Şilili, şimdi ilk 11'i banko oyuncusu oldu.

  1. 11.8.2019
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