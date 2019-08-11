Beşiktaş'ta Gary Medel formasını kaptı
Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan Gary Medel, istekli tavırlarıyla Abdullah Avcı'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti.
Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan Gary Medel, istekli tavırlarıyla Abdullah Avcı'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti. Yoğun maç programından çıkmasına rağmen Medel, tüm yazı dinlenmiş gibi dinç dönmesi fikirleri değiştirdi. Şilili, şimdi ilk 11'i banko oyuncusu oldu.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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