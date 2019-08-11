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11 Ağustos 2019, Pazar
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'ta bir adım önde

Beşiktaş'ta Ertaç Özbir bir adım önde

'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. 'nın 'gel' dediği , futbola dönmeye sıcak bakmıyor, ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor.

'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. 'nın 'gel' dediği , futbola dönmeye sıcak bakmıyor, ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor. Muhammed Şengezer'i bırakmıyor. Bonservisi elinde olan diğer isimlere göre biraz daha öne çıkmış durumda.

  1. 11.8.2019
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