Beşiktaş'ta Ertaç Özbir bir adım önde
Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gel' dediği Onur Kıvrak, futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor.
Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gel' dediği Onur Kıvrak, futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor. Muhammed Şengezer'i Bursaspor bırakmıyor. Bonservisi elinde olan Ertaç Özbir diğer isimlere göre biraz daha öne çıkmış durumda.
- 11.8.2019
-
Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
-
Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
-
Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Beşiktaş'ta Ertaç Özbir bir adım önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.