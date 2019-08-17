Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Sezonun başlamasına rağmen transfer döneminin sürmesi nedeniyle kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de eksik mevkilere arayışlarını sürdürürken bir isim de yolları kesişti. İki ekipten Beşiktaş ilk teklifi yaptı ardından Sarı-Lacivertliler oyuncuya teklif götürdü. İşte iki ekip arasında yaşanan transfer savaşının detayları...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:59 Güncelleme: 17.08.2019 19:59
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Süper Lig'de ilk düdük dün oynanan Yukatel Denizlispor ve Galatasaray karşılaşmasıyla çaldı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Sezonun başlamasına rağmen transfer sezonunun 2 Eylül'e kadar sürmesi sebebiyle, takımların kadrolarını güçlendirme çalışmalarını halen sürdürüyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Siyah-Beyazlılar şu ana kadar Douglas, Lens, Tyler Boyd, Vıctor Ruiz ve Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe'de ise Zanka, Allahyar, Altay Bayındır, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam, Rodrigues ve Muriç takıma yeni katılan isimler.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Birçok isim için temaslarda bulunan kulüplerden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta golcü arayışlarını sürdürüyor.

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