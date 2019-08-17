Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Sezonun başlamasına rağmen transfer döneminin sürmesi nedeniyle kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de eksik mevkilere arayışlarını sürdürürken bir isim de yolları kesişti. İki ekipten Beşiktaş ilk teklifi yaptı ardından Sarı-Lacivertliler oyuncuya teklif götürdü. İşte iki ekip arasında yaşanan transfer savaşının detayları...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:59 Güncelleme: 17.08.2019 19:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





