Beşiktaş'ta Isımat Mirin 2 yıllığına kiralandı!

Beşiktaş'ta Isımat-Mirin ile yollar ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takım, Isimat-Mirin'i Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiraladı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.

Beşiktaş'a 2018-19 yılında Hollanda ekibi PSV'den transfer olan Isimat Mirin, Süper Lig'de 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu siyah-beyazlılarda beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştirememişti.