Beşiktaş'ta Isımat Mirin 2 yıllığına kiralandı!
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili karar aşamasında. Buna göre Beşiktaş'a geldiği günden beri beklenen performansı gösteremeyen savunma futbolcusu Isımat-Mirin 2 yıllığına Fransa'nın Amiens kulübüne kiralandı.
Beşiktaş'ta Isımat-Mirin ile yollar ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takım, Isimat-Mirin'i Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiraladı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.
Beşiktaş'a 2018-19 yılında Hollanda ekibi PSV'den transfer olan Isimat Mirin, Süper Lig'de 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu siyah-beyazlılarda beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştirememişti.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Beşiktaş'ta Isımat Mirin 2 yıllığına kiralandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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