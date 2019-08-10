Beşiktaş'ta Isımat Mirin 2 yıllığına kiralandı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ta Isımat Mirin 2 yıllığına kiralandı!

Beşiktaş'ta Isımat Mirin 2 yıllığına kiralandı!

'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili karar aşamasında. Buna göre Beşiktaş'a geldiği günden beri beklenen performansı gösteremeyen savunma futbolcusu Isımat-Mirin 2 yıllığına 'nın Amiens kulübüne kiralandı.

'ta Isımat-Mirin ile yollar ayrıldı. Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takım, Isimat-Mirin'i Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiraladı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.

Beşiktaş'a 2018-19 yılında ekibi PSV'den olan Isimat Mirin, 'de 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu siyah-beyazlılarda beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştirememişti.

  1. 10.08.2019
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