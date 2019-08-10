Beşiktaş Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligin başlamasına kısa bir süre kala Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı takımın bu zorlu sınavı ne zaman saat kaçta oynanacak? Beşiktaşlı taraftarların merak ettiği bir diğer soru da maçın hangi kanaldan CANLI olarak yayınlanacağı... Beşiktaş Panathianikos maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkacak olan sezon öncesi moral depolamak için sahada olacak.

Önümüzdeki günlerde ve ile mücadele edecek siyah beyazlı takım transferin sessiz takımları arasında yer almış ardından da merakla beklenen isimleri açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de ile karşı karşıya gelen Panathinaikos ise müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. ve 'un gollerine engel olamayan Yunan ekibi mücadelenin sonlarına doğruysa daha etkin olmuştu.

Yeni transferlerini bir kez daha sahada görme fırsatı bulacak olan karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Sezon öncesi sıkı bir hazırlık yapan siyah beyazlı takım şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak.

BEŞİKTAŞ PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın hazırlık maçı 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü (bugün) ekranlarda olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Maçın CANLI anlatımı ve skor takibine fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

  1. 10.08.2019
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