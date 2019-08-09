Isimat-Mirin Fransa'ya transfer oluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Isimat-Mirin 'ya oluyor

Isimat-Mirin Fransa'ya transfer oluyor

'ta teknik direktör Abdullh Avcı'nın planları arasında yer almayan 'in, Fransız ekibi Amiens'e kiralanmaya yakın olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ta teknik direktör tarafından kulüp bulması istenen 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Isimat-Mirin'in transferi gerçekleşiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Ligue 1 takımlarından Amiens'a kiralanıyor. Defansına takviye yapmayı planlayan Fransız temsilcisinin Beşiktaşlı futbolcu için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği bildirildi.

Transferin önümüzdeki haftanın başında resmileşmesi bekleniyor.

  1. 09.08.2019
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