Isimat-Mirin Fransa'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullh Avcı'nın planları arasında yer almayan Nicolas Isimat-Mirin'in, Fransız ekibi Amiens'e kiralanmaya yakın olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kulüp bulması istenen 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Isimat-Mirin'in transferi gerçekleşiyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Ligue 1 takımlarından Amiens'a kiralanıyor. Defansına takviye yapmayı planlayan Fransız temsilcisinin Beşiktaşlı futbolcu için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği bildirildi.
Transferin önümüzdeki haftanın başında resmileşmesi bekleniyor.
- 09.08.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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