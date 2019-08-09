Isimat-Mirin Fransa'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kulüp bulması istenen 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Isimat-Mirin'in transferi gerçekleşiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Ligue 1 takımlarından Amiens'a kiralanıyor. Defansına takviye yapmayı planlayan Fransız temsilcisinin Beşiktaşlı futbolcu için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği bildirildi.

Transferin önümüzdeki haftanın başında resmileşmesi bekleniyor.