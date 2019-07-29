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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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haberleri (29.07.2019)

Süper Lig haberleri (29.07.2019)
K.Paşa'dan 4 gollü zafer
Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak'ı 4-0 yendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada lacivert- beyazlı takımın gollerini Mame Thiam, Bengali Fode Koita, Abdul Rahman Khalili ve İlhan Depe kaydetti. Kasımpaşa, önceki gün Macaristan temsilcisi Puskas ile yaptığı maçı da 3-2 kazanmıştı.

Konyaspor alarm veriyor
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, özel maçta Twente ile karşılaştı. İlk iki mücadelesinde Alanyaspor (1-0) ve Asteras Tripolis'i (0-0) boş geçen yeşil-beyazlılar, Hollanda ekibine de 1-0 mağlup oldu. Twente'nin golü 48'de Espinosa'dan gelirken; hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Konyaspor oyunuyla yine geçer not alamadı.

Başakşehir durmuyor
Son olarak Fransız forvet Crivelli'ye imza attıran , defans hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Portekiz'in Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı stoper Carlos dos Santos Rodrigues'i İstanbul'a getiren turuncu-mavili ekibin, sağlık kontrollerinden sonra transferi duyurması bekleniyor. 'Ponck' lakaplı savunmacı, geçtiğimiz sezon 32'si lig olmak üzere 36 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynadı.

Antalya 1-0 Osmanlıspor
Antalyaspor, TFF1. Lig ekibi ile Düzce'de oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Antalya'nın golünü 44. dakikada Serdar Özkan attı. 73'te Osmanlıspor bu gole Musa Çağıran ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.
  1. 29.7.2019
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