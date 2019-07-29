Süper Lig haberleri (29.07.2019)
Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak'ı 4-0 yendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada lacivert- beyazlı takımın gollerini Mame Thiam, Bengali Fode Koita, Abdul Rahman Khalili ve İlhan Depe kaydetti. Kasımpaşa, önceki gün Macaristan temsilcisi Puskas ile yaptığı maçı da 3-2 kazanmıştı.
Konyaspor alarm veriyor
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, özel maçta Twente ile karşılaştı. İlk iki mücadelesinde Alanyaspor (1-0) ve Asteras Tripolis'i (0-0) boş geçen yeşil-beyazlılar, Hollanda ekibine de 1-0 mağlup oldu. Twente'nin golü 48'de Espinosa'dan gelirken; hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Konyaspor oyunuyla yine geçer not alamadı.
Başakşehir durmuyor
Son olarak Fransız forvet Crivelli'ye imza attıran Başakşehir, defans hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Portekiz'in Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı stoper Carlos dos Santos Rodrigues'i İstanbul'a getiren turuncu-mavili ekibin, sağlık kontrollerinden sonra transferi duyurması bekleniyor. 'Ponck' lakaplı savunmacı, geçtiğimiz sezon 32'si lig olmak üzere 36 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynadı.
Antalya 1-0 Osmanlıspor
Antalyaspor, TFF1. Lig ekibi Osmanlıspor ile Düzce'de oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Antalya'nın golünü 44. dakikada Serdar Özkan attı. 73'te Osmanlıspor bu gole Musa Çağıran ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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