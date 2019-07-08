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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'den Arabistan'a bir daha!

Süper Lig'den Arabistan'a bir transfer daha!

Son dönemlerde 'den Arabistan'a olan oyuncular arasına bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz sezon forması giyen Danıjel Aleksic, Suudi takımlarından ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Son dönemlerde 'den Arabistan'a olan oyuncular arasına bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz sezon forması giyen Danıjel Aleksic, Suudi takımlarından ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Aleksic geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 00:06
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