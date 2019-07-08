Son dönemlerde Süper Lig'den Arabistan'a transfer olan oyuncular arasına bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danıjel Aleksic, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Son dönemlerde Süper Lig'den Arabistan'a transfer olan oyuncular arasına bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danıjel Aleksic, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Aleksic geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 09.07.2019 00:06
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Süper Lig'den Arabistan'a bir transfer daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.