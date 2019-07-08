Süper Lig'den Arabistan'a bir transfer daha!

Son dönemlerde Süper Lig'den Arabistan'a transfer olan oyuncular arasına bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danıjel Aleksic, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Aleksic geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.