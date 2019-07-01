Süper Lig'den haberler (01.07.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
MORAİS İDDİASI
Gazişehir, yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda ilk transferini Romanya'dan yapmaya hazırlanıyor. Rumen basını, kırmızı- siyahlıların S.Bükreş'ten sol bek Junior Morais'le her konuda anlaştığını öne sürdü. Antep ekibinin bu transfer için 600 bin Euro bonservisi gözden çıkardığı vurgulandı. S.Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin de, "Evet, onu verdim" ifadesini kullandığı belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği kaydedildi. 32 yaşındaki Brezilya asıllı Rumen sol bek, 2015-2017 arasında Astra Giurgiu'da Sumudica ile beraber çalışmıştı. 2011'de Portekiz'den Romanya'ya transfer olan Morais, burada önemli isimler arasında gösteriliyor. Geçen sezon 34 maçta, 4 asistle oynadı.
BAŞKAN İPEK'E TÖREN YAPILDI
Denizli'de elim bir hastalık sonucu vefat eden Denizlispor eski başkanlarından Ali İpek için tesislerde tören düzenlendi. Törene siyaset ve spor camiasından birçok isim katılırken, takımın eski teknik direktörlerinden Mesut Bakkal ve Yusuf Şimşek de hazır bulundu.
FEYYAZ UÇAR DENİZLİ'DE
Denizlispor, Feyyaz Uçar'ı Yücel İldiz'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi. Uçar'ın yanı sıra atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de göreve getirildi. Daha önce Malatya, Bandırma, Mardin, Altay ve Karşıyaka'yı çalıştıran Uçar, birkaç güne imza atacak.
MALATYA, BOLU YOLCUSU&NBSP;
Yeni Malatyaspor, kentte başladığı yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam edecek. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ilk maçını 25 Temmuz'da oynayacak olmasından dolayı hazırlıklarına erken başlayan sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından bugün Bolu'nun Abant ilçesinde toplanarak kampa girecek.
TOPBAŞI, 4 TEMMUZ'DA
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir, 4 Temmuz Perşembe günü tesislerde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde toplanacak. 14 Temmuz'da F.Bahçe Topuk Yaylası'na gidecek olan Gazişehir, 30 Temmuz'da 3. etap kampı için Afyon'a hareket edecek. Gazişehir, 6 Ağustos'ta kente dönecek.
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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