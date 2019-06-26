Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten önemli açıklamalar - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten önemli açıklamalar

'in menajeri 'ten önemli açıklamalar

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten önemli açıklamalar

’in menajeri , yıldız futbolcunun ’ye döneceğine dair basında çıkan haberlere açıklık getirdi. Albers, Türkiye’den gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.

Hollandalı futbolcu 'in 'ye döneceği yönündeki iddialara menajeri açıklık getirdi.

İşte Galatasaray'ın golcüsü! Abdurrahim Albayrak bile bilmiyor | Video haber

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Albers, "Wesly, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir karar verecek. Türkiye'de harika günler geçirdi. Elbette ki Türkiye seçeneği açık. Ancak bize şu ana kadar ne Gazi Şehir Kulübü'nden ne de bir başka kulüpten teklif gelmedi. Arayanlar var; ama resmî bir transfer görüşmesi olmadı. Başka ülkelerden teklif var. Al Gharafa ile sözleşme yeniler miyiz o da belli değil. Önümüzdeki bir kaç günde buna karar vereceğiz. 'da da eve var. Bazen orada oluyor. Gelecek hafta bulaşacağız. Var olan teklifleri değerlendireceğiz, gelebilecek tekliflere de açığız" dedi.

GALATASARAY SÖZLERİ

Sneijder'in Galatasaray'a dönme olasılığı olup olmadığı hakkındaki soru için ise Guido Albers, "Şu ana kadar böyle bir temasımız olmadı. Orada yeni karar vericiler var. Düşünür, teklif yaparlarsa, elbette ki Wesly döner. Futbolda her şey mümkündür. Galatasaray'la çok güçlü bağları var. Harika sezonlar geçirdi ve başarılı oldu. Türkiye'de tekrar oynamak onun için her zaman bir seçenektir" şeklinde konuştu.

  1. 26.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN