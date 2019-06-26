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Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!
Galatasaray'da bütün planlar Mbaye Diagne'nin satışı üzerinden yürütülüyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol atmasına rağmen bir türlü Fatih Terim'in gözüne giremeyen golcü futbolcuyu elden çıkarmak için adeta seferber oldu. Suudi Arabistan takımlarına transfer olacağı konuşulan Diagne'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 14:07
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Galatasaray'da Diagne tranferi hala sonuçlanmazken her gün golcü futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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