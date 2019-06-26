Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!

Galatasaray'da bütün planlar Mbaye Diagne'nin satışı üzerinden yürütülüyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol atmasına rağmen bir türlü Fatih Terim'in gözüne giremeyen golcü futbolcuyu elden çıkarmak için adeta seferber oldu. Suudi Arabistan takımlarına transfer olacağı konuşulan Diagne'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 14:07
Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları Diagne'nin satışına bağlanmış durumda.

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Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!

Birçok isimle görüşme yapan sarı-kırmızılılar olumlu cevap alınmasına rağmen transferleri sonlandırmak için Diagne'nin satışını bekliyor.

Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ve Al Shabab'a transfer olacağı konuşulan Diagne'den en az 15 milyon Euro gelir elde edilmek isteniyor.

Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!

Galatasaray'da Diagne tranferi hala sonuçlanmazken her gün golcü futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!

Yaklaşık 1 aydır Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ve Al Shabab ile adı anılmasına rağmen transferi için henüz resmi bir adım atılmayan Mbaye Diagne için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.

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