Başakşehir Özer Hurmacı ile anlaşma sağladı!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Başakşehir ilk bombasını patlatıyor!

Başakşehir ilk bombasını patlatıyor!

Geçtiğimiz sezon en yakın takipçisi 'ın 8 puan önündeyken şampiyonluğu rakibine kaptıran transferde gaza bastı. Birçok oyuncusu 'den , Galatasaray ve ile anılan turuncu lacivertliler, kadrosuna Süper Lig'den bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 'a kaptırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 'de hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör ile yollarını ayıran ekibi, ile sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ile anlaşma sağlamıştı. Transferde Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden Medipol Başakşehir, 'de forması giyen ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 32 yaşındaki Özer Hurmacı, Süper Lig'de forması da giymişti.

Bu sezon 28 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 05.06.2019
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