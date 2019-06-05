Başakşehir ilk bombasını patlatıyor!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor ile sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Okan Buruk ile anlaşma sağlamıştı. Transferde Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Özer Hurmacı ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 32 yaşındaki Özer Hurmacı, Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giymişti.



Bu sezon 28 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.