Başakşehir ilk bombasını patlatıyor!
Geçtiğimiz sezon en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önündeyken şampiyonluğu rakibine kaptıran Medipol Başakşehir transferde gaza bastı. Birçok oyuncusu Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan turuncu lacivertliler, kadrosuna Süper Lig'den bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor ile sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Okan Buruk ile anlaşma sağlamıştı. Transferde Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Özer Hurmacı ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 32 yaşındaki Özer Hurmacı, Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giymişti.
Bu sezon 28 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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