Fernando Llorente resmen belli oldu! Süper Lig...
Süper Lig kulüpleriyle sık sık transferde ismi geçen İspanyol golcü yıldız Fernando Llorente, Tottenham ile sözleşmesi bittiğini açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu henüz geleceği hakkında karar vermediğini açıkladı.
Süper Lig kulüplerinin transfer dönemlerinde sıkça gündemine gelen Fernando Llorente, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona eren Fernando Llorente, geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.
"SÖZLEŞMEM BİTTİ, FİKRİM YOK"
İspanya basınına konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Tottenham ile sözleşmem bitti ve geleceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Tottenham'da bu sezon 35 maça çıkan İspanyol golcü, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.
- 03.06.2019
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